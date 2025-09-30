Diputada del PRI propone multa por errores en grito de Independencia

El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) busca sancionar a los funcionarios, servidores públicos y gobernantes que cometan equivocaciones durante el grito de Independencia que se realiza la noche del 15 de septiembre de cada año.

La iniciativa de la diputada federal del PRI, Abigail Arredondo, plantea multas de hasta 103 mil pesos, bajo el argumento de que lo anterior permitirá evitar que la ceremonia del Grito de Independencia se convierta en una burla nacional e internacional.

"Estamos contemplando como infracción a la ley, a quien lo incumplen o lo altere o modifique todo acto cívico, una sanción que puede ser una amonestación o hasta una multa máxima de 103 mil pesos, siendo la Secretaría de Gobernación la autoridad que contemple y sea quien pueda aplicarla", indicó.

En la presentación de la iniciativa, la legisladora priista compartió un video en el que se muestran las pifias que servidores públicos han cometido en los últimos años, entre los que destaca la equivocación de Juan Carlos Hernández Rath, alcalde de Escárcega, Campeche, quien gritó "Viva Josefa Ortiz de Pinedo"; Evelio Vara, alcalde de Zaragoza, Coahuila, quien gritó "Viva Josefa María Morelos y Pavón"; y Jesús Flores Mendoza, alcalde de Huatabampo, Sonora, quien gritó "Viva el Erótico Pueblo de México".

Arredondo Ramos explicó que quienes se equivocan al mencionar a un héroe patrio, ofenden a México y a los mexicanos.