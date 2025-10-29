Inhabilitan a 3 empresas

Al advertir que mentir para obtener contratos públicos tiene consecuencias, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno informó que sancionó a tres empresas por presentar información falsa en contrataciones públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, Lotería Nacional, y el Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

En un comunicado, la dependencia federal detalló que las sanciones fueron publicadas hoy en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Qué ocurrió?

En un primer caso, la Secretaría Anticorrupción detalló que sancionó a la empresa Coordinadora y Desarrolladora P&O, S.A. de C.V. por haber proporcionado una opinión fiscal falsa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en una licitación pública nacional, por lo que la multó con 168 mil 283 pesos y la inhabilitó por tres meses. Indicó que la sanción fue confirmada el 14 de octubre tras resolverse el recurso de revisión interpuesto por la empresa.

En un segundo caso, se multó con 924 mil 403 pesos, e inhabilitó por 21 meses a la empresa Market Solutions Atmosphera, S. de R.L. de C.V. por haber "actuado con dolo" al presentar documentos falsos para acreditar experiencia en una contratación con el Instituto Mexicano del Petróleo.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

En el tercer caso, la Secretaría Anticorrupción informó que la empresa Mundoferremetl, S.A. de C.V. entregó documentación falsa sobre el cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social en una licitación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por esto, se sancionó a esta empresa con una multa de 170 mil pesos, y se le inhabilitó por tres meses.