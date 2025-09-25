Sancionan a mujer por arrojar basura en Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco.- Eugenia "N", de 50 años, fue sorprendida tirando basura en un espacio limpio, por lo que fue detenida anoche por oficiales de la Comisaría de Guadalajara, en la Colonia Lomas del Paraíso, y como castigo tuvo que limpiar otros espacios públicos.

El hecho ocurrió en la Calle Ignacio Ramón, entre Luis Lara y José María Lazagorta, donde la mujer fue vista arrojando desechos desde una camioneta en un contenedor de acopio.

Tras ser presentada ante el Juez Cívico, se le impusieron cinco horas de servicio comunitario como sancin, las cuales cumplio limpiando espacios pblicos de la ciudad.

En Guadalajara siempre ha existido sanción por tirar basura en espacios no destinados a ello o en puntos limpios, aunque en esta administración se ha aplicado con mayor rigor para fomentar la corresponsabilidad ciudadana.