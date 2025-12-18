TEPJF confirma sanción del INE a MC

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó la sanción impuesta por el Instituto Nacional Electoral (INE) a Movimiento Ciudadano (MC) por no ajustar sus criterios y plazos internos al periodo de precampaña durante el proceso electoral federal.

Acciones del TEPJF sobre el proceso electoral

Por unanimidad, los magistrados consideraron adecuada la amonestación pública aplicada al partido, al comprobarse que su proceso interno de selección de candidaturas no se alineó a los tiempos de precampaña establecidos y avalados por el Consejo General del INE para la elección de senadurías y diputaciones.

Detalles de la sanción impuesta a Movimiento Ciudadano

El proyecto, elaborado por el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, destacó que el INE realizó diversos exhortos a Movimiento Ciudadano para que corrigiera su calendario interno, sin que el partido atendiera dichos requerimientos, bajo el argumento de que se trataba de decisiones propias de su vida interna.