Nuevo León reporta la cifra más baja de homicidios en 15 años

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, destacó que este 2025 es "el año de la seguridad pública" al cerrar el mes de octubre con los mejores indicadores de los últimos 15 años, tras reportar una reducción en homicidios y pasar de 180 en marzo de 2024 a menos de 40 en octubre de este año.

Tras encabezar la reunión de cierre de la Mesa de Seguridad y acompañado de altos mandos del Ejército, Guardia Nacional, Defensa y policías municipales, el Mandatario subrayó que la coordinación en Nuevo León de todas estas fuerzas de seguridad es un ejemplo reconocido incluso por autoridades nacionales.

"Lo ha manifestado el secretario Harfuch, que si México tuviera lo que hoy sucede en Nuevo León, el país sería otro. En Nuevo León estamos listos y somos modelo a seguir", afirmó.

¿Qué medidas se implementarán para el presupuesto de seguridad?

Asimismo, García Sepúlveda anunció que el presupuesto 2026 en materia de seguridad incluirá un incremento sustancial para las corporaciones policiacas, con el fin de reforzar equipamiento, patrullas, inteligencia y sueldos.

Por su parte, el titular de Fuerza Civil, Gerardo Escamilla Vargas, informó que en el acumulado anual, la reducción de homicidios equivale a 741 casos menos, es decir, un 54 por ciento. En cuanto a materia de feminicidios, detalló que Nuevo León se mantiene como el tercer estado con menor índice del país, con una reducción del 82 por ciento respecto al 2024.

¿Cómo se garantizará la seguridad durante el Clásico Regio?

Durante el Clásico Regio entre Rayados y Tigres en el Estadio BBVA, Fuerza Civil y corporaciones municipales desplegarán un operativo con más de mil 400 elementos para garantizar la seguridad de los asistentes. Asimismo, el secretario de Seguridad Pública de Guadalupe, Alfredo Fabela Pacheco, indicó que el operativo funcionará en cinco anillos de seguridad, desde el interior del estadio hasta las vialidades exteriores.

"Policía y Tránsito de Guadalupe participarán con 200 elementos, 26 unidades, ocho motocicletas, seis caballos y tres binomios K-9, reforzando el perímetro exterior junto con Fuerza Civil y las policías de Apodaca, Escobedo, Juárez, Monterrey, Santa Catarina, Santiago y San Pedro", detalló Fabela Pacheco.