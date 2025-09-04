Samuel García entrega 140 nuevas unidades de transporte público

MONTERREY, NL.

El gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, entregó este jueves 140 nuevas unidades que se incorporarán a las cuencas de diferentes municipios del área metropolitana, como parte de la estrategia para mejorar el servicio de transporte público.

En el estacionamiento del Estadio de Los Rayados, el mandatario estatal reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado para que en el mes de noviembre estén operando 4 mil nuevas unidades de transporte público de pasajeros.

"Estamos haciendo en 4 años lo que no se hizo en 40. Lo que les digo hoy es que para noviembre van a estar los 4 mil nuevos aquí en Nuevo León jalando, van a notar ustedes la mejora", señaló.

"Ya con los 4 mil nuevos camiones y el año que entra que ya esté jalando la Línea 4 y 6 del Metro, que dobla, duplica el Metro de la ciudad. No hay otra ciudad tampoco en todo el continente que haya hecho una línea del Metro tan grande como la que estamos haciendo nosotros.

"La apuesta es que, con el Metro, con la eficiencia y la tecnología y con los 4 mil nuevos camiones, ahora sí Nuevo León, en todo primer lugar", subrayó.

Por su parte, el director de Metrorrey y encargado del Despacho del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, Abraham Vargas Molina, expresó que se trata de una reestructura integral en la operación del transporte público.

"Esta reestructura no solo es renovar autobuses, cambiar la flota de autobuses, sino también reordenar las rutas, actualizar los recorridos, ajustar los programas de operación a la demanda y también a las condiciones de la vialidad", manifestó.

Señaló que la entidad es la primera en el país que tiene el monitoreo del 100 por ciento de su flota de autobuses, sin importar si son nuevos o unidades tradicionales.

Además, expuso que con la implementación del esquema de pago por pasajero, la eficiencia subió del 65 al 85 por ciento.