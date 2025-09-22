Gobernador inaugura Jardín de Niños y Lactario en Juárez, NL

Como parte del compromiso del Gobierno de Nuevo León con la primera infancia y el desarrollo educativo, el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda y Mariana Rodríguez Cantú inauguraron un nuevo Jardín de Niños en la colonia Villas de Palmanova, en el municipio de Juárez.

Acompañados por el secretario de Educación, Juan Paura; el alcalde de Juárez, Félix Arratia; y el director de ICIFED, Luis Fernando Domínguez, el Gobernador destacó que este nuevo plantel forma parte de un modelo de infraestructura educativa digna, sustentable y pensada para reducir el rezago educativo.

El mandatario agregó que el estado está avanzando en cuatro años lo que no se había hecho en cuatro décadas, y subrayó que municipios como Juárez ya muestran resultados en seguridad, movilidad, transporte público y educación.

El alcalde Félix Arratia señaló que este nuevo jardín de niños representa el compromiso conjunto del Estado y el municipio con la educación como base para una mejor sociedad.

Inauguran cancha deportiva dentro del plantel

Después del acto protocolario, las autoridades inauguraron también una cancha deportiva dentro del plantel, donde incluso jugaron una "cascarita" con los estudiantes de preescolar.

El proyecto de construcción incluyó:

Aulas didácticas

Dirección

Huerto escolar

Módulo sanitario

Techumbre metálica

Bebederos

Acceso con cubierta

Cerco perimetral

Jardinería

Área de juegos

Cancha deportiva

Asta bandera

Subestación eléctrica

Paneles solares

Se inaugura Lactario en la Plaza Principal de Juárez

Posteriormente, las autoridades se trasladaron a la Plaza Principal de Juárez para inaugurar el Lactario número 116, como parte de la red estatal "Alimentar con Amor".

Mariana Rodríguez recordó que esta iniciativa inició hace dos años con el objetivo de brindar espacios seguros y dignos para que las madres puedan amamantar a sus hijos en cualquier parte del estado.

El gobernador añadió que Juárez ha tenido avances importantes en seguridad, logrando una reducción del 66% en homicidios en tan solo un año.

Finalmente, el alcalde Félix Arratia destacó que el nuevo lactario representa mucho más que un espacio físico:

Inauguramos un nuevo Jardín de Niños en Juárez, porque los primeros años de vida son lo más importante: donde la imaginación vuela y el aprendizaje comienza. @marrdzcantu pic.twitter.com/mAP78T7zKY — Samuel García (@samuel_garcias) September 22, 2025

"Es un mensaje claro a las madres de Juárez: no están solas. Por primera vez tienen un lugar seguro para alimentar a sus hijos cuando estén fuera de casa o visiten la Presidencia Municipal", expresó.