Nuevo León celebra tres años de "Cuidar tu Salud"

Al conmemorar el tercer aniversario de la estrategia Cuidar tu Salud, el gobernador de Nuevo León, Samuel Alejandro García Sepúlveda, destacó que más de un millón 200 mil neoloneses sin acceso a servicios médicos han recibido atención gratuita, posicionando al programa como un modelo sin precedentes en América Latina.

Durante la ceremonia oficial, acompañado por su esposa Mariana Rodríguez Cantú y la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, el mandatario estatal subrayó los avances logrados en materia de salud e inclusión social, reiterando el compromiso de su gobierno con el bienestar integral de la población.

"Hoy con Alma al frente de la Secretaría de Salud, este programa es un éxito rotundo. Es un ejemplo, no solo a nivel nacional, sino continental. Un millón 200 mil personas que no contaban con IMSS ni ningún tipo de cobertura médica, ahora tienen acceso gratuito a servicios a través de una tarjeta y un programa integral", expresó García Sepúlveda.

El gobernador enfatizó que la cobertura incluye enfermedades de alto costo, como el cáncer infantil y el cáncer de mama, padecimientos que históricamente han significado una carga financiera devastadora para muchas familias. "Hoy les decimos a los ciudadanos que lo cubrimos todo, y lo hacemos de manera gratuita", afirmó.

La estrategia Cuidar tu Salud está conformada por diversos ejes de acción como:

Cobertura Universal contra el Cáncer de Mama

· Cobertura Universal del Cáncer Infantil

· Asistimos con Amor

· Alimentar con Amor

· Oye (salud auditiva)

· Cuidar tu Salud Mental

· Instituto de Medicina Materno Fetal

· Código Infarto

Por su parte, Mariana Rodríguez resaltó que el programa nació tras la desaparición del Seguro Popular, con el objetivo de garantizar que ninguna familia quedara sin atención médica.

Durante el evento, la secretaria Alma Rosa Marroquín presentó un balance de los avances obtenidos, afirmando que Cuidar tu Salud celebra "la esperanza de miles de familias, la fuerza de nuestra comunidad y el derecho irrenunciable de cada neolonés a recibir atención médica digna, accesible y de calidad".

En representación del gobierno federal, asistió el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde, quien reconoció el trabajo del gobierno estatal.

"La salud es el puente que une al país, y en Nuevo León se demuestra que estamos unidos por la salud, el bienestar y por México", afirmó.