Nuevo León conmemora tercer aniversario de su Constitución

Durante la conmemoración del tercer aniversario de la nueva Constitución Política en Nuevo León, el gobernador Samuel García dijo que la entidad es el "primer lugar en todo" de México, ya que es el estado pionero e innovador que se atrevió a hacer una nueva Constitución.

En el evento realizado en el recinto del Antiguo Congreso del Estado, en Palacio de Gobierno, el mandatario estatal dijo que además la entidad será la "mejor sede del Mundial 2026".

"Cuando trabajamos juntos, cuando no hay división y cuando ponemos por encima Nuevo León por sobre todo, en resumidas cuentas, somos primer lugar nacional en todo (...) por eso vamos a ser la mejor sede del Mundial y por eso somos orgullosamente neoloneses porque somos el motor económico de México y el mejor estado de la República", dijo García Sepúlveda.

El Gobernador manifestó que en Nuevo León la nueva Constitución se le dio un enfoque a los derechos humanos y donde todas las autoridades son obligadas a garantizarlos.

Acompañado del secretario general de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, y de integrantes del Grupo de Acompañamiento de la Nueva Constitución, el Gobernador expresó que este voto de confianza le permite alcanzar al estado muchos logros, el más importante la seguridad pública.

"Nunca en la historia de Nuevo León la policía estatal, nueva Fuerza Civil, había sacado el primer lugar de confianza y desempeño. Nunca en la historia de Nuevo León se había reducido 77 por ciento los delitos de alto impacto. Nunca en la historia de Nuevo León habían salido las policías municipales en primer lugar nacional como entes colegiados", dijo.