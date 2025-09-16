Propuesta del PT en el Senado para eliminar el IVA en anticonceptivos

La bancada del PT en el Senado propuso gravar con una tasa del 0% los métodos anticonceptivos como el condón masculino y femenino; pastillas anticonceptivas y la anticoncepción de emergencia, para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de toda la población.

La iniciativa que busca adicionar un inciso k) al artículo 2o.-A. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, dijo la senadora Geovanna Bañuelos quien explicó que el objetivo es establecer que dichos insumos de salud no se traten como bienes de lujo, sino como herramientas indispensables para la prevención, la autonomía personal y la equidad social.

Explicó que el acceso a los métodos anticonceptivos constituye un pilar fundamental de la salud pública y del ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

"Son herramientas que empoderan a las personas al permitirles planificar su vida, decidir sobre su futuro y reducir riesgos sanitarios que históricamente han recaído de manera desproporcionada en las mujeres", mencionó.

Sin embargo, dijo, en México persisten barreras económicas que limitan su adquisición, particularmente para los sectores más vulnerables de la población, donde un gasto adicional, aunque parezca mínimo, puede marcar la diferencia entre acceder o no a estos insumos básicos de salud.

En este sentido, Geovanna Bañuelos enfatizó que su propuesta no significa un simple ajuste técnico en la legislación tributaria, sino que representa un paso contundente para reconocer que los anticonceptivos no son bienes de lujo.

"Al eliminar el IVA a los anticonceptivos, se reduce de manera directa el costo de condones, pastillas anticonceptivas y anticoncepción de emergencia, facilitando que más personas, en especial a las personas en situación de vulnerabilidad, puedan utilizarlos sin que el precio se convierta en un obstáculo. Esta medida es, por tanto, un catalizador de inclusión y equidad", aseveró.