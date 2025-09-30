Tras asesinato de estilista, refuerzan vigilancia en Polanco

CIUDAD DE MÉXICO.- Horas después del asesinato del estilista Miguel de la Mora, perpetrado la noche del lunes afuera de su salón de belleza "Micky's Hair" en Polanco, hay vigilancia policíaca y las funciones de oficinas vecinas continúan con casi total normalidad.

Esta mañana, a unos 10 metros de distancia del salón hay una carpa de vigilancia con un policía de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Además de que la presencia de patrullas y cuatrimotos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana es constante en la zona.

Una vecina de Polanco, Julieta, asegura que el patrullaje de esta mañana es el habitual.

"Esta presencia de patrullas es normal, la que está allí estacionada en la cuchilla de Moliere y sobre Masaryk siempre están", afirma la vecina de la zona y agrega "la que no recuerdo es esa carpa sobre la banqueta".

Oficinas vecinas operan normal

Un día después del ataque el salón "Micky's Hair" Masaryk, que también funcionaba como galería de arte, permanece cerrado.

Un trabajador de una empresa de seguridad privada orienta a las personas que van a las oficinas de la Embajada de España, situadas a un lado del salón de belleza "Micky's Hair", para que no pasen por donde hasta anoche había una puerta de vidrio, por la cual se pasaba al negocio de Miguel de la Mora.

La mañana de este martes, los vidrios rotos y la sangre aún no eran retirados de la escalinata color negro que da acceso al número 80 de la calle Moliere, donde el estilista atendía a sus clientes.

Fue el personal de limpieza del edificio quienes levantaron los vidrios de la puerta rota por los disparos contra de la Mora y los que limpiaron con jabón y agua la sangre en las escaleras.

Poco antes del mediodía de este martes policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llegaron al lugar e ingresaron a la recepción del edificio de Moliere esquina Masaryk.