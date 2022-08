Exigen justicia para víctimas de feminicidio en NL

Atziri Menchaca, hija de José Antonio Menchaca Alvarado, director de secundaria, quien desapareció el 22 de mayo, sin que existan pistas para su localización, señaló que la Fiscalía General de Justicia del Estado, no tiene avances para conocer el paradero de su padre ni líneas de investigación.

"Nosotros respetamos la manera en que se trabaja, sin embargo no estamos conformes porque estamos hablando de la vida de una persona y sabemos de antemano que no solamente es nuestro papá, hay más papá y más hijas desaparecidas, pero no se vale que no estén haciendo su trabajo", expresó la joven que acudió a la protesta acompañada por una de sus hermanas.