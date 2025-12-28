Accidente del Tren Interoceánico deja 13 muertos y 98 heridos

El accidente del Tren Interoceánico dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 personas lesionadas, cinco de ellas de gravedad, informó la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a través de sus redes sociales.

Indicó que recibió el informe de la Secretaría de Marina sobre el percance que tuvo este domingo el Tren Interoceánico y aseveró que ha dado instrucciones para que autoridades se trasladen al lugar para dar atención a las familias de las víctimas y los heridos.

"He dado instrucciones para que el secretario de Marina y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se trasladen al lugar y atiendan a las familias de manera personal; también los delegados de IMSS e IMSS-Bienestar".

Añadió que la secretaria de Gobernación coordinará las labores. "Agradezco el apoyo del gobernador de Oaxaca y su equipo. Seguimos informando".

Sobre los lesionados, se detalló que se encuentran en hospitales del IMSS en Matías Romero y Salina Cruz, así como de IMSS-Bienestar en Juchitán e Ixtepec.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) desplegó un total de 360 elementos navales, 20 vehículos, cuatro ambulancias terrestres, tres ambulancias aéreas y un dron táctico para las acciones de búsqueda y localización de los pasajeros.

"La institución reitera su vocación de servicio, trabajando a favor de la seguridad y bienestar de la población mexicana, así mismo continuará colaborando de manera coordinada con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos", indicó.