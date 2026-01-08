Gusano barrenador: casos activos caen 57% en un mes: Sader

CIUDAD DE MÉXICO.- Hasta ayer miércoles, en México había 492 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG), reducción de 57% frente al pico de mil 145 casos reportado el 10 de diciembre de 2025, informó la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader).

A través de un boletín emitido por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la dependencia reportó que, del total de casos activos, 95.7% se concentra en nueve entidades del sur y sureste de México, las cuales son Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Guerrero y Puebla, hecho que permitió focalizar las medidas de contención.

Acciones de la autoridad para controlar el GBG

Agregó que, aunque la plaga tuvo presencia en 17 estados, cuatro entidades que habían registrado casos ya se encuentran libres del GBG, que son Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro. En otros cuatro estados, Tamaulipas, Michoacán, San Luis Potosí y Estado de México, se reportan menos de 10 casos activos, los cuales están en proceso de atención para su inactivación.

Al respecto, la Secretaría a cargo de Julio Berdegué indicó que la disminución es resultado del operativo sanitario implementado en coordinación con productoras, productores y gobiernos estatales, con acciones de atención inmediata, vigilancia epidemiológica y control de la movilización de ganado.

Detalles sobre la reducción de casos de GBG

Indicó que, como parte de las acciones para evitar la dispersión de la plaga, Senasica ya puso en marcha un plan emergente en Tamaulipas y el norte de Veracruz, esquema que incluye vigilancia intensiva, atención directa en campo y liberación focalizada de moscas estériles como estrategia de supresión poblacional.

A estas medidas se suma la implementación del Protocolo de Movilizador Confiable, orientado a fortalecer el control en la cadena de abasto de ganado, así como la suspensión precautoria de la movilización de animales provenientes de zonas afectadas hacia engordas en Nuevo León, junto con el reforzamiento de inspecciones sanitarias.

En materia de infraestructura, la nueva planta de producción de moscas estériles en Metapa de Domínguez, Chiapas, registra un avance de 48 por ciento y se prevé que entre en operación en el primer semestre de 2026. Con su puesta en marcha se duplicará la capacidad actual de producción, al pasar a 200 millones de moscas estériles por semana.

La Sader y el Senasica reiteraron que la notificación oportuna de casos sospechosos es clave para mantener la tendencia a la baja y precisó que no se aplican cuarentenas ni sanciones a las unidades de producción afectadas. En su lugar, se implementan medidas técnicas preventivas y tratamiento veterinario para los animales.

Impacto del gusano barrenador en la ganadería mexicana

Senasica recordó además que el consumo y comercio de carne y productos cárnicos es seguro, al tratarse de una plaga que afecta exclusivamente a animales vivos de sangre caliente.