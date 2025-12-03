Intensifica SADER combate contra gusano barrenador

CIUDAD DE MÉXICO.- Con la publicación del acuerdo que amplía el Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) puso en marcha nuevas medidas para prevenir, controlar y erradicar el gusano barrenador del ganado (GBG) en el país.

El organismo informó que el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación es de observancia obligatoria para las secretarías de Desarrollo Agropecuario de los estados, productores, médicos veterinarios, importadores y todos los involucrados en la producción y transporte de animales susceptibles a la plaga.

Todos los responsables deben notificar la presencia de gusaneras al personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), organismo clave en la estrategia de prevención y erradicación de la miasis causada por el GBG.

A partir de este martes, los movilizadores de ganado bovino, bufalino, bisontes, ovino, caprino, porcino y aves deberán presentar el Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM) antes de trasladar animales. Esto incluye la aplicación de tratamientos antiparasitarios entre tres y cinco días antes de la movilización.

El ganado también debe ser bañado por aspersión o inmersión con insecticidas de efecto larvicida y será inspeccionado físicamente para descartar la presencia de heridas o gusaneras que puedan propagar la plaga.

Sader advirtió que los animales incapaces de mantenerse en pie, enfermos o con heridas no podrán ser trasladados, con el objetivo de minimizar el riesgo de dispersión del GBG. Los animales lesionados deberán recibir tratamiento y permanecer en su lugar de origen hasta que las heridas estén completamente curadas.

Asimismo, los traslados provenientes de zonas afectadas deberán incluir en el CZM los puntos de verificación e inspección federal (PVIF), interna (PVI) y emergentes (PVIEM) por los que pasará el cargamento para su supervisión y tratamiento.

La dependencia señaló que la cooperación de los productores, veterinarios y transportistas es fundamental para contener la plaga y proteger la sanidad animal, así como la seguridad alimentaria en México.

Con estas acciones, Sader busca consolidar un control efectivo del gusano barrenador, evitando pérdidas económicas en el sector pecuario y garantizando el bienestar de los animales en todo el territorio nacional.