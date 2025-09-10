Sabropollo anuncia expansión en Aguascalientes

La gobernadora Tere Jiménez Esquivel conoció los planes de inversión y expansión de la empresa Sabropollo, los cuales contemplan mejoras en sus instalaciones y un aumento en la capacidad de producción de sus diferentes plantas en el estado.

Durante el encuentro con directivos de la compañía, Jiménez Esquivel destacó la importancia de este proyecto para la economía local y aseguró su respaldo.

"Cuenten conmigo para que su empresa siga creciendo; sabemos de la trayectoria de Sabropollo y de las importantes aportaciones que hace a la economía del estado. Por nuestra parte, continuaremos trabajando para generar las condiciones que ustedes necesitan, como crear infraestructura y fortalecer la seguridad".

Los representantes de Sabropollo afirmaron que confían en las condiciones favorables de Aguascalientes para expandir sus operaciones, lo que permitirá contribuir al desarrollo económico e industrial de la región.

La empresa, dedicada a la producción y comercialización de pollo, huevo y alimento balanceado para animales, opera bajo estrictos estándares de calidad, higiene y normas internacionales. Asimismo, destacó su uso de tecnología de punta en todos los procesos y su compromiso con el cuidado del medio ambiente.