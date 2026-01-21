Inhabilitan empresas ligadas a contratos de agua

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) inhabilitó a tres empresas por proporcionar información falsa en la celebración de contratos públicos, lo que les impedirá participar en licitaciones o celebrar acuerdos con la Administración Pública Federal durante el periodo de sanción.

Acciones de la autoridad contra empresas corruptas

De acuerdo con un comunicado oficial, las empresas Once Cero Nueve 92 y Quality Roads de México recibieron cada una una multa de 977 mil 130 pesos, además de una inhabilitación por un año y seis meses, tras detectarse irregularidades en la información presentada en contratos relacionados con obras de equipamiento y conducción de agua potable adjudicadas por la Comisión del Agua del Estado de México.

Detalles sobre las sanciones impuestas

En el caso de la empresa Sofman, la dependencia federal impuso dos sanciones independientes, cada una con multa de 977 mil 130 pesos y una inhabilitación de un año y seis meses, por proporcionar información falsa en dos contratos distintos vinculados a obras de rehabilitación y ampliación de sistemas de agua potable en municipios del Estado de México.

Impacto de la inhabilitación en el sector público

La Secretaría Anticorrupción informó que las sanciones ya fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y que las empresas sancionadas quedaron inscritas en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, lo que les impide participar en nuevas contrataciones con el Gobierno de México.