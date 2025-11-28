Brugada anuncia "Ruta Libre de Violencia contra las Mujeres"

Al advertir que este 2025, 75% de las mujeres han reportado haber sufrido violencia en el transporte público, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la "Ruta Libre de Violencia contra las Mujeres", con la que se busca garantizar mayor seguridad a las usuarias del transporte concesionado de la Ciudad de México.

Con esta iniciativa, las unidades de transporte concesionado contarán con un botón de pánico que los choferes deberán presionar cuando alguna mujer sea víctima de violencia, de tal forma que una patrulla acuda al lugar para que ayude a bajar de la unidad a quien esté cometiendo el delito.

"No es normal, que una niña desde temprana edad, tenga miedo de viajar en el transporte público. No es normal que alguien grabe a las mujeres, al interior del transporte público. No es normal que cualquier mujer o cualquier niña, aprenda a tener miedo. Nada de eso es normal, todo eso es violencia", advirtió la mandataria.

¿Qué medidas se implementarán en el transporte público?

En el Cetram Chapultepec -que cuenta con 31 corredores de transporte que se sumaron a estas medidas- Brugada Molina afirmó que cada modo de transporte de la Ciudad de México contará con un mecanismo de actuación para combatir la violencia hacia las mujeres.

Como parte de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, la mandataria encabezó la firma de un convenio con 15 compromisos, en conjunto con el transporte concesionado, que incluye la difusión permanente de la campaña "Si te Tocan, Nos Toca"; un protocolo de actuación para que las mujeres sepan que deben hacer si son víctimas de abuso o acoso sexual a bordo de un microbús o cualquier unidad; fomentar entornos seguros en las unidades; mantener la iluminación de las unidades, su limpieza, la operación adecuada; entre otros.

¿Cómo funcionará el botón de pánico?

Otra de las medidas será que cada unidad contará con un botón de pánico que deberá tocar el chófer en caso de que una mujer sufra violencia, para que acuda una patrulla y ésta baje a la persona que cometa el delito.

Como parte de la estrategia también se contempla la instalación de módulos de Atención Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres en algunos CETRAMs.