Gobernador de Sinaloa realiza nuevos cambios en su gabinete

El gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya volvió a realizar nuevos cambios y enroques en su gabinete, por lo que sustituyó a Adriana Ochoa del Toro, como coordinadora de Comunicación Social, por Cuauhtémoc Chacón Mendoza, quien fungía como el titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios.

Cynthia Gabriela Gutiérrez López, quien desde el inicio de su administración ocupó el cargo de Jefe de la Oficina del Gobernador, pasó a ocupar el cargo de representante del Gobierno, en la Ciudad de México y en su lugar fue nombrado Pablo Francisco Bedoya.

En la subsecretaría de Atención Médica de la Secretaría de Salud, nombró a Carlos Enrique González Ramos, en tanto que Armando Camacho Aguilar, se convirtió en el nuevo director del Instituto Sinaloense del Deporte, en sustitución de César Cascajares Ramírez.

Brenda Rocío García Félix, fue nombrada por el mandatario estatal, como nueva directora del Instituto de Capacitación para el Trabajo de Sinaloa (ICATSIN) y Beatriz Aguilar Montoya, relevó el cargo, de titular de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios, a Chacón Mendoza, quien es el nuevo encargado de la comunicación social.

El año pasado, Rocha Moya continuó con la reestructuración de su gabinete, con nuevas designaciones, una de ellas, fue la nominación como nuevo secretario de Agricultura y Ganadería de Ismael Bello Esquivel, quien fungía como titular del Servicio de Administración Tributaria.

Su lugar nominó a José Carlos Cárdenas Mellado y en el Colegio de Bachilleres de Sinaloa, fue designado, Jaime Montes Salas, quien hasta el 19 de agosto del 2025, ocupaba la titularidad de la Secretaría de Agricultura y Ganadería del estado.

Paulina Peña Payan, quien ocupaba la dirección adjunta del Despacho de la Secretaría General de Gobierno, fue nombrada como nueva Subsecretaría de Planeación de la Secretaría de Educación Pública y Cultura del Estado.

Como parte de la reestructuración de su gabinete, el ejecutivo estatal designó a María Mercedes Ibarra Medina, como nueva directora General del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia y a Rubén Álvarez López, fue nombrada como Subsecretaría de Programación y Contratos de la Secretaría de Obras Públicas.

Trece días de estos relevos, el mandatario estatal inició con los cambios, con los primeros cuatro cambios, el que llamó la atención fue la separación del secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega ya que en su lugar fue nombrado Joaquín Alberto Landeros Guicho. Hoy exsecretario de Obras Públicas.

A su vez, el lugar de Landeros Guicho, fue nombrado como nuevo secretario de Obras Públicas, Raúl Francisco Montero Zamudio, quien desde inicio de la administración estatal, fungía como subsecretario de esta misma área.

Rocha Moya, tomó protesta a Ana Francis Chiquete Elizalde, quien venía fungiendo como secretaria Particular del secretario General de Gobierno, como nueva titular de la Secretaría de la Mujer, cuya titular resultó electa como diputada local por la vía plurinominal.