No hay temor, estoy limpio, dice Rubén Rocha

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (Morena), aseguró que no tiene temor de una indagatoria en su contra por ser señalado en una carta de Ismael ´El Mayo´ Zambada como participante de una reunión en una hacienda en la que el capo fue plagiado y, a su vez, se presume que también asesinaron ahí a Héctor Melesio Cuén Ojeda, exrector de la UAS.

Al ser cuestionado por medios locales, Rocha Moya dijo que los señalamientos sobre esa reunión del 25 de julio son de quienes están haciendo política en su contra para afectar al Presidente López Obrador.

"No tengo temor de nada, cuando estás limpio, transparente, que nos inventen los contras, los que andan haciendo política de cualquier hecho, andan buscando afectar al Presidente a través de mí, se los he dicho, no existe ningún temor de nada", expresó.

Tras ser detenido en Estados Unidos el 25 de julio pasado, ´El Mayo´, uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, expuso días después una carta en la que acusó de traición a ´Los Chapitos´ para llevarlo con engaños a una presunta reunión en la que estarían los señalados, luego plagiarlo y finalmente ser trasladado al País vecino en una aeronave.

--¿Va a renunciar?--, le insistieron.

"¿Por qué, díganme por qué?, denme un elemento del por qué, porque lo dijo algún periodista de los contras. El tema que me están preguntando con relación a que si se presentó, o me va a resultar alguna cuestión, es una cuestión política", añadió.

Renuncia en FGE por irregularidades en caso Cuén-´El Mayo´ Apenas la semana pasada, Sara Bruna Quiñonez renunció a su titularidad en la Fiscalía General del Estado por recomendación de Rocha Moya, luego que la Fiscalía General de la República (FGR) señaló que la institución estatal presentó irregularidades en la carpeta de investigación por el asesinato de Cuén Ojeda.

Ese 25 de julio, mismo día del plagio y asesinato, el Gobernador aseguró que se encontraba de viaje en California en unas ´mini vacaciones´ junto con su familia.

La FGR, quien este miércoles concluyó que la indagatoria estatal estaba errada, consideró desde el 16 de agosto pasado que había irregularidades que proyectaban que Cuén Ojeda no fue asesinado a balazos en una gasolinera y durante un robo, como se afirmó desde la FGE de Sinaloa.

"En la necropsia no se establecen de forma correcta los signos cadavéricos inmediatos, y tampoco se cumplieron las medidas de preservación del cuerpo, permitiéndose una incineración que es contraria a las prácticas criminalísticas sobre investigación de homicidios.

"El cuerpo (de Cuén) tiene un fuerte hematoma en la cabeza y recibió cuatro disparos en las piernas; el video de la gasolinera tiene sonido y sólo se escucha un disparo, mientras los tres empleados de la gasolinera no refieren haber escuchado disparos", describió la FGR.