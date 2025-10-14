CNDH destinará 70 mdp para damnificados por lluvias

La Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), que encabeza Rosario Piedra, anunció la tarde de este martes que ese organismo destinará 70 millones de pesos para ayudar a las familias afectadas por las torrenciales lluvias.

A través de un video difundido en redes sociales, la presidenta de la Comisión Nacional, María del Rosario Piedra, dijo que fue regresada la referida cantidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) "para que se destine a este gran esfuerzo de apoyo y reconstrucción".

"Con nuestro trabajo diario y con nuestros ahorros, la CNDH hace su parte en este momento de prueba. Nos debemos al pueblo, a él respondemos y con él nos comprometemos. Por eso me siento altamente orgullosa de devolverle estos 70 millones que servirán sin duda para ayudar a quien ahora lo necesita", dice Piedra en la grabación.