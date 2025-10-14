CNDH destinará 70 mdp para damnificados por lluvias

CNDH destinará 70 mdp para damnificados por lluviasLa Comisión de los Derechos Humanos anuncia apoyo económico para familias afectadas por las lluvias.
La Comisión de los Derechos Humanos (CNDH), que encabeza Rosario Piedra, anunció la tarde de este martes que ese organismo destinará 70 millones de pesos para ayudar a las familias afectadas por las torrenciales lluvias.
A través de un video difundido en redes sociales, la presidenta de la Comisión Nacional, María del Rosario Piedra, dijo que fue regresada la referida cantidad a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) "para que se destine a este gran esfuerzo de apoyo y reconstrucción".
"Con nuestro trabajo diario y con nuestros ahorros, la CNDH hace su parte en este momento de prueba. Nos debemos al pueblo, a él respondemos y con él nos comprometemos. Por eso me siento altamente orgullosa de devolverle estos 70 millones que servirán sin duda para ayudar a quien ahora lo necesita", dice Piedra en la grabación.
Señala que estos "son momentos que convocan a la unión y a la solidaridad. Profundamente conmovido por las condiciones que enfrentan miles de ciudadanas y ciudadanos en varios estados de la república, afectados por las inundaciones y los daños a la infraestructura, lo urgente ahora es garantizar la alimentación y el agua potable para que los damnificados puedan pasar la emergencia. Frente a esta situación nadie puede permanecer ajeno, nosotros menos que nadie".