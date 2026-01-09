Avanzan jornadas de paz en Guerrero, destaca Segob

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), reportó un avance en las jornadas de paz en Guerrero.

¿Qué acciones se han tomado en Guerrero?

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 9 de enero en Acapulco, Rodríguez indicó que este municipio es prioritario al igual que Chilpancingo.

Rosa Icela Rodríguez apuntó que se efectuaron 29 jornadas de paz en la entidad y para la primera quincena de enero se tiene considerado la instalación de los consejos de paz y atención a las causas.

Detalles sobre las jornadas de paz en Guerrero

Como parte de la atención a las causas de la violencia, la secretaria de Gobernación mencionó que en 2025 las mesas de paz en Guerrero sesionaron de manera itinerante y de forma presencial en las ocho regiones del estado, donde en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno se generaron acciones de seguridad.

"315 sesiones estatales, interestatales y 2 mil 130 reuniones regionales donde se alcanzaron diversos acuerdos", indicó.

Se desplegó todo un esfuerzo interinstitucional para brindar 186 mil atenciones en Acapulco y Chilpancingo, destacó la titular de Segob al mencionar también visitas a casa por casa, instalación de 29 comités de paz, 50 ferias de paz, y recuperación en conjunto con la población y autoridades locales de 37 espacios públicos, así como los Tianguis de Bienestar.

Impacto de las mesas de paz en la comunidad

Como parte del programa Sí al Desarme Sí a la Paz, se han intercambiado 149 armas de fuego por dinero en efectivo.