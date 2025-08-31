Regaña Rosa Icela a diputados morenistas

Ciudad de México.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió a las y los diputados de Morena que la austeridad no es un eslogan, sino un principio rector y una filosofía de vida.

Al inaugurar la reunión plenaria de la bancada mayoritaria en San Lázaro, la titular de la política interna dijo que el movimiento del que forman parte se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado.

Lo anterior, ante el aún presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, quien junto con su esposa, la diputada del PT, Diana Karina Barreras, han sido exhibidos por sus relojes, alhajas y costosas prendas de vestir.

"La austeridad no es un eslogan, es un principio rector de nuestro Gobierno, de nuestro movimiento, es una filosofía de vida que se opone frontalmente al despilfarro y a los lujos del pasado", indicó.

Ante el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, criticado por sus vacaciones en España en julio pasado, la Secretaria también bromeó que en la dependencia a su cargo no hay descanso.

"Desde la Secretaría de Gobernación trabajamos las 24 horas de los 365 días del año. No hay vacaciones. Aquí me ven raro", dijo, lo que provocó la risa de algunos asistentes.

En el presídium estaba presente también el coordinador de Operación Política de la bancada, Pedro Haces, quien ha recibido críticas por usar helicópteros para trasladarse o por celebrar su cumpleaños, en julio pasado, en el lujoso club privado Caroline´s 400, del hotel St. Regis.

La secretaria les demandó a las y los legisladores morenistas seguir honrando los principios que le han valido al partido guinda el apoyo de millones de mexicanos.