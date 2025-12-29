Celebra Gobierno fin de la huelga de Cananea que "no fue sencillo"

CIUDAD DE MÉXICO.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), celebró el fin de la huelga de Cananea que, dijo, "no fue sencillo", así como la solución de la problemática con Grupo México en torno al caso del Río Sonora.

¿Cómo se logró el fin de la huelga de Cananea?

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 29 de diciembre en Palacio Nacional, Rodríguez recordó que la huelga de trabajadores de Cananea venía de 2007.

"Se logró concluir la huelga de Cananea, alcanzando la anhelada justicia social para los trabajadores mineros. Fue en julio de 2021 cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el Plan de Justicia para Cananea a fin de reconocer la deuda histórica con este pueblo", dijo la secretaria de Gobernación al resaltar los ejes como trabajo digno, atención médica, medicamentos gratuitos, mejoramiento urbano, bienestar salud ambiental y derecho al agua.

Comentó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum fue encontrar soluciones a las problemáticas entre la empresa Grupo México y los trabajadores.

"El gobierno de México fue firme en la exigencia a Grupo México", reiteró la secretaria de Gobernación.

Acciones del gobierno para el Río Sonora

La directriz mencionó, es muy clara: "El estado tiene por obligación apoyar a los que se quedaron atrás, a los que se mantuvieron rezagados en el acceso a la justicia para restituirles derechos y contribuir a conformar nuevos proyectos de vida".

En el caso del Río Sonora, mencionó el diagnóstico para retomar la demanda de las comunidades y fortalecer las acciones de restauración, saneamiento del agua y mejora en los servicios de salud en la zona, además que se iniciará en breve la labor especializada correspondiente.

Apuntó que se logró un fondo de recursos de 70% de Grupo México, 8% del gobierno de Sonora y 22% del gobierno de México para un plan de justicia ambiental y social.

En total se invertirán 2 mil 222.6 millones de pesos en el plan integral, que contempla en materia de justicia ambiental el establecimiento de mecanismos de restauración en el Río Sonora, con estudios para determinar la extensión de los daños en suelos y sedimentos, y la implementación de acciones da saneamiento del suelo contaminado en materia de agua; el fortalecimiento del monitoreo de la calidad del agua con un centro de visualización de la calidad del agua en tiempo real; nuevo equipamiento, mantenimiento y personal certificado para el laboratorio regional de calidad del agua del noreste; la construcción de 16 nuevas plantas potabilizadoras; 16 sistemas de desinfección y adecuaciones en cuatro potabilizadoras en operación. También destacan acciones en salud.

"Hoy culminan 18 años de lucha, es un hecho histórico. Como gobierno de la transformación escuchamos y atendimos las voces para alcanzar la resolución de una de las huelgas más largas de la que se tenga registro en la historia de México. No fue sencillo, ha sido un gran esfuerzo de muchas partes, claro que hubo resistencias, pero al mismo tiempo se dio la cooperación y apertura de los involucrados para llegar a un acuerdo", declaró Rosa Icela Rodríguez.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, aseguró que se logró la justicia ambiental en Cananea: "No hay justicia social sin justicia ambiental".

Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), indicó que como parte de las labores de saneamiento, se instalará un centro de monitoreo permanente en la calidad del agua en el río Sonora, la construcción de un laboratorio especializado en Hermosillo para medir 64 parámetros, entre ellos metales pesados y toxicidad del agua para tener resultados en tiempo real.

También la rehabilitación de plantas de potabilización y construcción de 16 sistemas de desinfección para beneficiar a 38 comunidades en 18 municipios alrededor del Río Sonora.

"Vamos a dar seguimiento puntual en los siguientes años", dijo Morales.