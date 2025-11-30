Embajador de EU reconoce acción del Gabinete de Seguridad

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, expresó sus felicitaciones al Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal por la exitosa operación en Michoacán en la que fue abatido Pedro Inzunza Coronel, alias "Pichón", perteneciente a la facción del "Chapo Isidro".

Este domingo, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que durante dos cateos a domicilios en Sinaloa, se registró un enfrentamiento en el que murió Inzunza Coronel.

¿Qué ocurrió?

A través de redes sociales, Ronald Johnson detalló que Inzunza Coronel también era buscado por los Estados Unidos por diversos crímenes.

Cabe mencionar que en el operativo encabezado por la Secretaría de Marina, también fueron detenidos dos integrantes de la célula criminal y fueron asegurados narcóticos, vehículos, laboratorios, armas y precursores químicos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El embajador manifestó que esta operación se suma a las recientes operaciones a integrantes de cárteles en España por cargos de homicidio y secuestro, así como a cientos de arrestos realizados en territorio norteamericano.

"Estos resultados reflejan lo que nuestras naciones pueden lograr cuando trabajan juntas contra quienes representan una amenaza para nuestros ciudadanos. ¡La justicia prevalecerá!", afirmó.