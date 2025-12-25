Vinculan a Periodista por presunto lavado de dinero

El periodista poblano y director del portal e-consulta, Rodolfo Ruiz, fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La medida fue dictada por un juez de control, quien además estableció medidas cautelares, como la firma periódica ante la autoridad y la prohibición de salir del país sin autorización judicial. La investigación complementaria tendrá un plazo de 45 días.

¿Qué implica la vinculación a pro ceso de Rodolfo Ruiz?

La vinculación a proceso ha generado críticas de organizaciones defensoras de la libertad de expresión, entre ellas Artículo 19, que consideran que el caso podría constituir una maniobra de presión contra el periodista y su medio de comunicación.

Reacciones de organizaciones defensoras de la libertad de expresión

La investigación comenzó en 2020 a solicitud de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, pero Ruiz recibió los primeros citatorios apenas este mes de diciembre.