Veracruz paga deuda historia con SAT

XALAPA, Ver.- El Gobierno de Veracruz liquidó la deuda histórica con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y adelantó pagos de los pasivos que tenía con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), por un monto total de 44 mil millones de pesos.

Durante el presente año, la administración estatal cubrió el total de adeudos fiscales por 30 mil millones; y pagó 14 mil millones al instituto de seguridad social de la deuda de 25 mil millones que se arrastraba.

Con ello, Veracruz logró reducir en un 42 por ciento de la deuda total del Estado, al pasar de 119 mil millones a 62 mil millones de pesos, informó la gobernadora morenista Rocío Nahle García.

¿Cuál fue la estrategia financiera?

La mandataria estatal expuso que lograron pagar y adelantar pago de adeudos sin detener la inversión en obra pública, seguridad, salud ni programas sociales. La reducción se alcanzó a una estrategia financiera que permitió liquidar al cien por ciento el adeudo histórico con la autoridad fiscal, al cubrir totalmente los 30 mil millones de pesos acumulados desde 2009.

Nahle dijo que Veracruz es el único estado que se acogió y cumplió en su totalidad con el programa federal Deudor Cumplido. "Hoy la deuda con el SAT está en cero, después de 16 años; aprovechamos una oportunidad única y lo hicimos por el bien de Veracruz", indicó.

¿Qué implicaciones tiene la reducción de la deuda?

Como parte de los acuerdos con la Federación, Veracruz también redujo de 25 mil a 11 mil millones de pesos su adeudo ante el ISSSTE. Nahle subrayó que esta disciplina financiera se aplicó sin sacrificar la inversión estratégica, destacando la adquisición de patrullas, uniformes y el incremento salarial para policías; la compra de Camionetitas de la Salud y el fortalecimiento de programas sociales.