Combate a cárteles es asunto federal: Rocha Moya

MAZATLÁN, Sin.

Al llegar a la ceremonia de inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón (CRIT) en Mazatlán, Sinaloa, Rocha Moya aseguró que a su administración le toca "solamente" lo relacionado al narcomenudeo y el cual, afirmó, son la tercera entidad con menos delito de narcomenudeo en el país y, por lo tanto, con menos adicciones.

"¿Está controlado el Cártel de Sinaloa en la entidad?", se le preguntó.





"No, ese es otro problema. El tema del Cártel, el tema del narcotráfico es asunto federal, no es asunto nuestro. Entonces eso yo no lo puedo acelerar el desmentir. Eso es un tema que tienen que preguntarles a las áreas correspondientes: el Ejército, la Marina, la Fiscalía General, pero no es tema de nosotros.

"El tema nuestro es narcomenudeo solamente. En eso si somos un estado con los menores delitos de narcomenudeo, somos el tercer estado en el país con menos delitos de narcomenudeo, por lo tanto, con menos adicciones", respondió.

"¿Pero estas atenciones ayudan a que haya una reducción en la violencia?", se le preguntó.

Sí, claro porque son personas generadoras de violencia", contestó.

El gobernador Rubén Rocha Moya evitó opinar de la situación política que se registra en Nuevo León.

"¿Y qué opina de la situación en Nuevo León?, se le preguntó.

"Pues, yo no quisiera distraerme con ver a Nuevo León, quiero resolver el problema de Sinaloa", respondió.