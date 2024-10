Ante violencia, pide Rocha a senadores confiar en él

En medio de la crisis que prevalece en Sinaloa por el enfrentamiento entre la "Chapiza" y la Mayiza", el Gobernador Rubén Rocha Moya se entrevistó con los senadores de Morena y aseguró que pueden confiar en él.

"La frase del Gobernador con la que me quedo es que confiemos en él, porque él no traiciona, ni al pueblo ni a los principios de nuestro movimiento. Y todos le creemos", reseñó el senador Ignacio Mier.

El senador poblano dijo que la bancada mayoritaria confía en él.

"Habría que buscar responsables en Francisco Labastida: fue Secretario de Gobernación y fue Gobernador de ese estado".

Mier explicó que los senadores le habían "dejado testimonio de que tiene todo nuestro respaldo".

A pregunta expresa, Mier dijo que Rocha Moya "no tiene por qué irse. Esa es una narrativa pero hay como diez, doce Gobernadores que son los que conocen esto. Nos comentaba el Gobernador que en la última semana sólo ha habido cinco asesinatos, cuando en otros estados hay cinco diarios y no se hacen públicos".

La senadora Lilia Margarita Valdez contó que había sido "una plática entre amigos, con la bancada, y él vino y creo que hay que resaltar: él viene y nos da su explicación como Gobernador de la situación en su estado, que no es exclusiva. Nada más fue darle nuestro apoyo como amigos.

"El Gobernador no se esconde. Él dijo 'voy y hablo con mis compañeros' y eso a mí se me hace de un hombre valiente que no tiene que esconder. De su mensaje, sí nos deja que sí hay una situación que resolver en su estado, que sí hay una situación que está creando conflicto hacia víctimas inocentes. Nos platicó de que sí se han cerrado escuelas, de que tiene que traer pipas de agua para apagar cuando se incendian los tráilers. Pero está haciendo lo que debe hacerse", planteó.

Quedan atrapados en elevador Rocha Moya y Monreal

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha y el legislador Ricardo Monreal se quedaron atorados en uno de los elevadores de la Cámara de Diputados.

Ambos tenían programada una reunión este jueves, pero debido a que legisladores de Morena querían saludar al Mandatario local, decidieron trasladar el encuentro al Salón Verde.

Para ello, abordaron uno de los elevadores que dan acceso al salón del pleno, el cual se quedó atorado.

Personal de Protección Civil de la Cámara tuvo que acudir a auxiliarlos, sacando uno a uno quienes acompañaban a Monreal y al Gobernador, entre ellos las diputada de Morena, Gabriela Rodríguez y Ana Elizabeth Ayala Leyva. Finalmente subieron por las escaleras.

"Estuvimos atrapados en la verdad () Les voy a decir una cosa: el Santo Niño de Atocha es grande, nos atrapó en la verdad y nos dio tiempo para platicar más", dijo Monreal entre risas tras ser ayudado a salir del elevador.