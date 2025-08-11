Reconoce Rocha que la crisis no ha terminado

A 11 meses del inicio de la narcoguerra entre facciones del Cártel de Sinaloa, el Gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que si bien han disminuido algunos delitos, la crisis de inseguridad no ha terminado.

"El problema lo seguimos teniendo. Han bajado (algunos delitos), sí, pero tenemos delitos de alto impacto que todavía no los podemos soltar. Estamos pendientes, y los operativos no los dejamos de hacer", dijo a medios la mañana de este domingo, durante la Rodada y Carrera por la Paz y Contra las Adicciones "Altata Rush 2025", en Culiacán.

"Tenemos que estar todavía muy atentos, no hay manera de decir: ´ya, esto se ha terminado´", agregó.

Hace tres semanas, durante la primera sesión del Gabinete de Seguridad federal en la entidad, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, aseguró que los grupos delictivos de "Los Chapitos" y "Los Mayos", las facciones del Cártel de Sinaloa en disputa, se encuentran mermados tras operativos en los que han logrado detenciones, aseguramientos de armas y narcolaboratorios.

Señaló que una muestra del debilitamiento es que ya no son tan visibles los convoys de sicarios que antes presumían estos grupos. Sin embargo, también negó que la situación esté resulta.

"Definitivamente las organizaciones criminales han sido mermadas, al inicio del conflicto veíamos los convoys de varias camionetas en Culiacán, hoy no hemos tenido registros de eso, cada vez son menos frecuentes, sino es que hubo meses con cero bloqueos de carreteras como al inicio, no quiere decir que la situación esté resuelta, lo que decimos es que no son igual, no tienen la misma capacidad de fuego estos grupos delincuenciales", expresó.

Por órdenes de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el Gabinete de Seguridad realiza informes cada quince días en la entidad, mientras continúa el envío de militares.

De acuerdo con reportes oficiales, entre el viernes

y sábado pasado se denunció la desaparición de siete personas en Culiacán, y se registraron al menos tres homicidios en los municipios de Navolato, Mazatlán y la capital sinaloense, respectivamente.