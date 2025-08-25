Estafan por celular simulando ser el SAT: cuidado con el fraude

A través de llamadas por teléfono celular y con la amenaza de que cuentas o tarjetas serán bloqueadas por posibles anomalías encontradas por el SAT, delincuentes buscan robar datos personales y dinero a usuarios.

Si la persona no toma la llamada, dejan una grabación donde se escucha que se han detectado depósitos y transferencias que superan los 50 mil pesos con el RFC de quien contesta y que el SAT está pidiendo información de esas cuentas.

"Para nosotros es importante aclarar estas operaciones para no bloquear sus cuentas y tarjetas", se escucha en uno de los audios, al que REFORMA tuvo acceso, a través de una denuncia.

Entonces se pide al usuario presionar algún número telefónico para hablar con un ejecutivo "fiscal bancario", de lo contrario, amenazan, el reporte irá al SAT.Al continuar, enlazan con alguien que finge ser del SAT o del departamento fiscal del banco, quien usa lenguaje técnico y datos falsos para ganar la confianza de la víctima y hacerlo creíble.

Piden verificar su identidad con datos como la CURP, clave bancaria e incluso dígitos de la tarjeta, o descargar una app, dar acceso remoto al celular o realizar un depósito temporal para supuestamente liberar sus cuentas. Sin embargo todo es falso.

"Este tipo de fraudes telefónicos están diseñados para asustarte, hacerte dudar y sacarte información personal, o hasta dinero. Y aunque suene creíble, el SAT no te llama por teléfono para pedirte datos ni para 'evitar bloqueos'.

Son llamadas que han estado recibiendo varias personas", indica la plataforma de servicios financieros Nu.