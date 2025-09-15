Roban ocho autos de una agencia en Acapulco

La mañana de este lunes, hombres armados robaron ocho automóviles de la agencia automotriz Cresta, en Acapulco; cinco vehículos fueron recuperados tras una persecución y balacera donde murió uno de los asaltantes y tres más fueron detenidos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que alrededor de las 6 de la mañana de este lunes, las autoridades recibieron el reporte de robo en la agencia automotriz ubicada en la avenida Farallón del Obispo que une a la costera Miguel Alemán con el Maxitunel, que conduce a la zona suburbana del puerto.

El reporte indica que cuando las autoridades llegaron a la agencia, hallaron a los guardias de seguridad privada amarrados de manos y pies. Luego de ser liberados informaron que hombres armados se llevaron ocho vehículos.

En ese momento se implementó una operación donde participaron policías estatales y soldados de la Guardia Nacional y del Ejército. Cerca de la caseta de cobro de La Venta en la autopista del Sol, los asaltantes comenzaron un enfrentamiento a balazos con policías y soldados.

En el enfrentamiento murió uno de los presuntos asaltantes y tres más fueron detenidos y recuperaron cinco de los ocho vehículos robados.