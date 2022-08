Acusa, otra vez, Riquelme a Bartlett por percances en minas

En concreto, responsabilizó a Manuel Bartlett, director general de Comisión Federal de Electricidad, por haber cambiado el esquema de compra de carbón, el cual anteriormente se hacía a través de la Promotora para el Desarrollo Minero (PRODEMI).

"La asignación de carbón, "la grandiosa idea" de Manuel Bartlett, de darles más carbón a los productores más pequeños y menos carbón a los más grandes, provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para poder cuidar de la vida de los trabajadores, tener la responsabilidad de cuidar de los mismos", dijo en rueda de prensa.

"Yo creo que dentro de ello existen muchas vertientes, la extracción de cualquier mineral es muy distinta a una mina de carbón y eso hay que entenderlo, debajo de la mina de carbón hay gas y agua, y representa siempre riesgos distintos a la explotación de otro tipo de minerales".

Riquelme Solís dijo que el Gobierno de Coahuila y la Federación tienen mucho por hacer a fin de evitar este tipo de accidentes, como este último registrado en una mina del municipio de Sabinas, en donde están atrapados 10 trabajadores desde el pasado 3 de agosto.

"Creo que tenemos que hacer o podemos hacer mucho siempre y cuando la Federación, como anteriormente se hacía, firme convenios para poder visitar las minas y poder determinar la viabilidad o no de la extracción en ese lugar", expuso.

"Hoy en día la asignación directa la hace Comisión ya no es PRODEMI, no hay nada del Estado ahí y nadie mejor que el Estado conoce a los productores y a los mineros, en apoyo a que no sucedan accidentes".