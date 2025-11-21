Sequía extrema pone en ´jaque´ al río Bravo

ALBUQUERQUE, Nuevo México.- El río Bravo —o río Grande en Estados Unidos— atraviesa una crisis hídrica sin precedentes, de acuerdo con una investigación publicada el jueves por el Fondo Mundial para la Naturaleza, Sustainable Waters y académicos universitarios. Este sistema, vital para comunidades indígenas históricas y para millones de personas en México y Estados Unidos, enfrenta un deterioro más grave incluso que el del río Colorado.

El estudio revela que el uso actual del agua en la cuenca es insostenible: sólo el 48% se repone de forma natural, mientras que el 52% proviene de embalses, acuíferos y el propio río, que están siendo sobreexplotados. La cuenca abastece de agua potable a 15 millones de personas y permite irrigar dos millones de acres de cultivo, por lo que la presión sobre el sistema es enorme.

Los investigadores advierten que la falta de acción inmediata podría tener consecuencias catastróficas para agricultores, ciudades y ecosistemas, en un contexto de sequías cada vez más severas que ya han dejado tramos del río completamente secos en zonas como Big Bend y Albuquerque.

La irrigación agrícola representa el 87% del uso directo del agua en la cuenca, mientras que las pérdidas indirectas, como la evaporación, superan la mitad del consumo total. La disminución de agua disponible ha provocado temporadas de riego más cortas y ha dejado sin suministros a regiones agrícolas en México y Texas, donde muchos productores enfrentan bancarrota.

Entre 2000 y 2019, la escasez de agua contribuyó a la pérdida de hasta 49% de tierras agrícolas en zonas de Colorado, Nuevo México y Texas. Mientras en Estados Unidos la superficie irrigada ha disminuido, en la porción mexicana de la cuenca el uso agrícola ha aumentado, lo que agrega presión al sistema.

Los investigadores y organizaciones involucradas trabajan con agricultores para identificar posibles soluciones, las cuales varían según las jurisdicciones. En Colorado, por ejemplo, se han implementado cuotas para estabilizar acuíferos; en Nuevo México existe un programa voluntario de barbecho que podría reformarse conforme avancen disputas legales con Texas.

La situación se complica por obligaciones internacionales: México debe agua a Estados Unidos bajo el tratado de 1944, mientras que Nuevo México está retrasado en sus entregas interestatales. Los expertos coinciden en que cualquier solución deberá equilibrar necesidades humanas, agrícolas y ambientales para que el sistema fluvial pueda ser resiliente en un futuro con menos agua.