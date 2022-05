Riñen pobladores y Policía Militar en terrenos para AIFA

Esta mañana, alrededor de las 11:00 horas, elementos militares llegaron a desalojarlos.

"Esos no fueron los otros acuerdos a los que llegamos de 2019, están tirando nuestras escuelas para pasar drenaje, esos no fueron los acuerdos, se quieren extender más, ya no tienen llenadera", aseveró un habitante.

Los pobladores colocaron en el puente que da acceso a la localidad llantas quemadas para evitar la circulación como medida de presión para que sean atendidos por autoridades federales.

Los accesos a la Presidencia Municipal están bloqueados por habitantes como una medida de protesta.

Los manifestantes arribaron de nueva cuenta al punto donde se encuentra el cerco militar en una nueva intentona de tratar de ingresar a reclamar lo que insisten es su propiedad ejidal.

En el punto se han registrado empujones, jaloneos gritones e insultos.