Riña familiar deja tres muertos y cuatro heridos en Veracruz

VERACRUZ, Ver.- En una aparente riña familiar, tres personas fueron asesinadas y cuatro más resultaron heridas en el sur de Veracruz.

De acuerdo con los reportes policiales, los hechos ocurrieron la madrugada de hoy en la comunidad de Tebanca del municipio de Catemaco.

Detalles sobre la riña familiar en Catemaco

Los informes preliminares, destacaron que integrantes de una familia ingerían bebidas embriagantes y surgió una discusión que derivó en agresiones con arma de fuego.

Tres personas (dos hombres y una mujer) fueron asesinadas con disparos de arma de fuego y sus cuerpos quedaron al lado de una camioneta.

Cuatro más quedaron gravemente heridos y fueron trasladados a hospitales de la zona, donde su estado de salud se reporta como grave.

Acciones de la Fiscalía tras el incidente

Elementos de distintas corporaciones acudieron al lugar para tomar conocimiento del hecho, en tanto la Fiscalía General del Estado inició una investigación.