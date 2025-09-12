Cancelan ´Grito´ por violencia

Tras hechos violentos, y con el objetivo de evitar riesgos para sus habitantes, el Grito de Independencia y los desfiles cívicos conmemorativos del 15 y 16 de septiembre fueron cancelados en los municipios de Coxquihui, Cerro Azul y Entabladero, ubicados en la zona norte de Veracruz. La decisión, tomada de manera unánime por las autoridades municipales, se debe a una escalada de hechos delictivos que han sacudido la región en los últimos días y meses.