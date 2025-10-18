Advierte Cruz Roja de riesgo sanitario

Carlos Freaner, presidente nacional de la Cruz Roja Mexicana, advirtió que la acumulación de basura y lodo en las calles de Poza Rica representa un riesgo sanitario que "podría ser más grave que las propias lluvias", por lo que urgió a las autoridades locales y federales a acelerar las labores de limpieza.

"El problema que tenemos ahora es la basura acumulada. Justificadamente está ahí por el evento, pero debe retirarse de inmediato para evitar un problema de salud pública", señaló desde la Plaza Cívica de Poza Rica.

En entrevista con medios de comunicación, Freaner dijo que en colonias como Palma Sola, la maquinaria pesada tardó más de ocho días en llegar, lo que, explicó, incrementa el riesgo de enfermedades. "No hay justificación para que aún haya calles llenas de basura; se pudo iniciar con montacargas o maquinaria ligera", apuntó.

A una semana de la inundación que devastó Veracruz, Freaner informó que la Cruz Roja ha desplegado 18 ambulancias en la ciudad para brindar atención médica y distribuir cubrebocas, repelente y kits de higiene entre la población, además de mantener activo el programa de restablecimiento de contacto entre familiares.

Desde el domingo pasado, la institución ha entregado más de 240 toneladas de ayuda humanita-

ria, incluyendo mil colchones y despensas, en los

municipios de Poza Rica y Álamo.

"La gente está muy agradecida con la Cruz Roja. Siempre estamos preparados para actuar sin esperar centros de acopio; salimos de inmediato cuando se presenta una emergencia", afirmó.