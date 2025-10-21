Fox respalda a Salinas Pliego en su posible aspiración presidencial

El expresidente panista de México, Vicente Fox Quesada, manifestó su respaldo hacia una posible aspiración presidencial del empresario dueño de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego, a quien definió como "un buen gallo, un buen candidato ciudadano".

En redes sociales, el exmandatario federal afirmó que en la política, las campañas y en el gobierno solo hay un lenguaje que vale: "el que entiende a la gente". Todo lo demás, dijo, es pura paja y discurso vacío.

Aseguró que le gusta el lenguaje de Ricardo porque, según él, habla claro, directo y como la gente necesita escuchar. "Esa es la ruta para conectar, para convencer y para transformar", escribió en su cuenta oficial de X.

Reacción de los involucrados

Fox Quesada reiteró que la política "que sirve" es aquella que se entiende, la que escucha, la que responde y que todo lo demás es apenas ruido.

Salinas Pliego va por sacar a los "zurdos". El pasado domingo 19 de octubre, el dueño de TV Azteca celebró su cumpleaños 70 y durante el festejo dejó entrever que podría acceder al terreno de la política electoral con un discurso similar al del presidente argentino Javier Milei en contra de los "zurdos de mierda".

"Pienso que es momento de entrar en una nueva etapa, otro reto y ¿por qué no? Sacar a los zurdos de mierda y mandarlos a chingar a su madre", dijo Salinas Pliego entre aplausos y porras de "¡presidente!" de los asistentes.

El empresario ha externado su oposición a los gobiernos morenistas de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo. Incluso amagó en septiembre con demandar a la actual Presidenta de la República ante Cortes estadounidenses por una supuesta difamación propiciada desde sus conferencias matutinas que ha tildado de "persecución política".