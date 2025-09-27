Ricardo Salinas Pliego solicita negociar sus adeudos fiscales

En un giro a su confrontación con el Gobierno federal, Ricardo Salinas Pliego pidió el jueves una "mesa de diálogo" para revisar sus adeudos fiscales y la Presidenta Claudia Sheinbaum le reviró determinante: pague.

Ayer en la conferencia matutina, el Gobierno federal exhibió los adeudos por 48 mil 382 millones de pesos en impuestos de Salinas Pliego luego de que en su mensaje del jueves el empresario aseguró que tenía un acuerdo con el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador para pagar sólo una parte del adeudo.

"Esto no es un asunto de negociación en oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar, qué sí, qué no", reviró la Mandataria. "Esto no es autoritarismo, las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona, pero la ley es la ley".

La Procuradora Fiscal, Grisel Galeano, detalló ayer el origen de los adeudos del empresario, los cuales involucran a cuatro empresas en nueve ejercicios fiscales, entre 2008 y 2013, cuyos casos han estado en litigio.