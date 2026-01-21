Empresarios entienden que México vive un "buen momento": Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- En el marco del pleito del empresario Ricardo Salinas Pliego con el gobierno por el pago de impuestos, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la mayoría de los empresarios han entendido que "estamos en un buen momento en el país" y hacen sus contribuciones.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el pago de impuestos?

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de enero en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo declaró que ya no es como en el periodo neoliberal, cuando se condonaban impuestos. "Ya está en la Constitución, lo estableció el presidente López Obrador, que no se pueden condonar impuestos, que se tienen que pagar los impuestos y la mayoría lo ha entendido", expresó.

Destacó que "la mayoría pagan" sus contribuciones, sino no se tendría la recaudación de 2025. "La gran mayoría de los empresarios, pequeños, medianos, grandes, han entendido que estamos en un nuevo momento en el país y que es importante seguir contribuyendo y contribuir bien, con lo que se debe pagar y lo que establece la ley, ni más ni menos", dijo al comentar que hay quienes pidieron que estuvieran más claros los criterios con los cuales el SAT hace auditorías.

Acciones del gobierno en relación a las contribuciones empresariales

Sobre la reunión con economistas del sábado pasado en Palacio Nacional, la Mandataria federal comentó que fue para "escuchar": "Siempre es importante escuchar la visión que tienen académicos". "La pregunta era cómo seguir promoviendo el crecimiento económico con justicia. Y ahí dieron sus puntos de vista. Coincidimos en el tema de la inversión, aumentar la inversión pública y la inversión privada; coincidimos en el tema de que los aranceles Estados Unidos habían generado en 2025 una situación particular para México, aunque es para todo el mundo.

"Fue un buen ejercicio de escuchar, puedes no estar de acuerdo con lo que están planteando", dijo. Agregó Sheinbaum que se estarán haciendo seminarios con académicos para escuchar sus puntos de vista.