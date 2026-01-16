Sin PT ni PVEM, Reforma Electoral no va: Monreal

CIUDAD DE MÉXICO.- Ricardo Monreal, coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, aseguró que la reforma electoral no puede avanzar sin el consenso del PT y del PVEM. En conferencia de prensa, el legislador explicó que ambos partidos son aliados clave y que su participación es indispensable para lograr la aprobación de cualquier modificación constitucional.

Monreal negó que se haya vetado a los partidos aliados de los trabajos previos para construir el proyecto, recordando que el primer bosquejo estuvo a cargo de la Comisión Presidencial, de la cual ni Morena, ni PT ni PVEM formaron parte. "No se trata de chantajes; son posiciones respetables que nosotros debemos considerar y dialogar antes de tomar decisiones", afirmó.

El coordinador guinda detalló que la iniciativa aún no tiene un documento formal y que los escenarios planteados en los foros de la Comisión Presidencial incluyen opciones como mantener 500 diputados con formas distintas de elección, dividir entre mayoría y representación proporcional o reducir a 200 y 200. Además, se abordaron temas de fiscalización de campañas, voto de mexicanos en el extranjero, consulta popular y revocación de mandato.

Monreal también expresó su desacuerdo con quienes consideran innecesaria la reforma por la fuerza legislativa de Morena. Señaló que el partido no controla el Ejecutivo ni el Legislativo y que la presidenta Claudia Sheinbaum actúa con autonomía. "Tenemos el ánimo de la población para construir y transformar, pero no control absoluto", subrayó.

Finalmente, el coordinador informó que a partir de este jueves la Comisión Presidencial iniciará un diálogo con PT y PVEM para presentarles las conclusiones y buscar consensos. Monreal confió en que los aliados prioricen el fortalecimiento de la democracia y la reducción de costos en recursos públicos, con la meta de lograr acuerdos que beneficien al país.