Anaya advierte "catastrófico" si no se firma el T-MEC

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, calificó como "catastrófico" para México el escenario en que no se firme la continuación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). El legislador subrayó la importancia vital del acuerdo para la economía nacional.

Impacto del T-MEC en la economía mexicana

Anaya recordó que 85% de las exportaciones mexicanas se destinan a Estados Unidos, lo que representa casi un tercio de los salarios que reciben los trabajadores en el país. Según sus cálculos, aproximadamente 12 millones de empleos dependen directamente del T-MEC.

El panista señaló que cualquier rescisión del tratado, como ha amenazado el presidente estadounidense Donald Trump, afectaría de manera inmediata a millones de trabajadores y pondría en riesgo la estabilidad económica de México.

Advertencias sobre el crimen organizado y el T-MEC

En sus declaraciones, Anaya advirtió que el gobierno federal debe actuar para eliminar vínculos de integrantes de Morena con el crimen organizado, a fin de que Estados Unidos no tenga pretextos para no firmar el T-MEC. Además, criticó la llamada "reforma judicial" por considerarla un factor que podría complicar la negociación del tratado.

Empleos en riesgo por la posible rescisión del tratado

Finalmente, el legislador insistió en que la solución pasa por corregir estos problemas de raíz. "Si continúan las alianzas de Morena con el crimen organizado, eso será un argumento adicional para que no se firme el tratado", concluyó Anaya, insistiendo en la urgencia de proteger los intereses económicos del país.