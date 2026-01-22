Un distractor el debate por las pluris: Anaya

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que el debate impulsado por Morena y sus aliados sobre la posible desaparición o reducción de los legisladores plurinominales es un "distractor" que busca desviar la atención del verdadero objetivo de la reforma electoral: el control del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los procesos electorales.

¿Qué declaró Ricardo Anaya sobre las propuestas de reforma electoral?

Previo al inicio de la sesión de la Comisión Permanente, el senador panista fue cuestionado sobre las propuestas planteadas por el PT y el PVEM en la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral, entre las que se incluye mantener los plurinominales, reducir en 100 el número de diputados federales y disminuir hasta en 25% o más el financiamiento público a los partidos políticos.

Anaya sostuvo que estas propuestas no son más que una estrategia para "enredar" la discusión pública en aspectos técnicos, cuando —dijo— el fondo de la iniciativa de Morena es concentrar el poder político y avanzar hacia un régimen de corte autoritario mediante el control de las elecciones y de la autoridad electoral.

Acciones del PAN ante la reforma electoral de Morena

"El objetivo real es el control total del INE y de los comicios. Todos estos números y planteamientos son distractores", afirmó el legislador, al advertir que el oficialismo no busca fortalecer la democracia, sino consolidar su dominio institucional.