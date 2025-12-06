Anaya niega apoyo a Godoy

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, salió a aclarar la controversia generada por los votos nulos emitidos por senadores panistas durante la designación de Ernestina Godoy como titular de la FGR. Afirmó que ninguno de esos sufragios representó apoyo a la nueva fiscal, pues su bancada dejó constancia por escrito de su rechazo total a la terna enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué declaró Ricardo Anaya sobre los votos nulos?

Anaya mostró el documento entregado a la Mesa Directiva en el que se pide integrar su postura al Diario de los Debates para evitar interpretaciones equivocadas sobre el sentido del voto.