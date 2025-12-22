Precariedad y la generación Z; millones estudian menos y ganan poco

Los jóvenes de entre 15 y 29 años de edad, que se conocen como la generación Z, enfrentan una realidad laboral y educativa que se liga con trabajos precarios y bajo nivel educativo.

Aproximadamente 32% de los jóvenes de dicho grupo de edad, equivalentes a 11 millones de jóvenes padecen pobreza de ingresos y más de 10 millones tienen trabajos precarios, de acuerdo con un estudio de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno.

¿Qué revela el estudio sobre la generación Z?

El estudio "Jóvenes oportunidad en la generación Z" se explicó que "no consiguen trabajo formal, mucho menos teletrabajo y desarrollo de carrera laboral; no tienen estudios universitarios y más bien tienen rezago educativo sin concluir el bachillerato".

Hay 15.4 millones de jóvenes de dicha generación que ya trabajan, sin embargo, 9.3 millones, equivalentes al 60%, carecen de salario suficiente para superar el umbral de pobreza, porque no pueden cubrir dos canastas básicas.

Además, 9.4 millones de los que están laborando no tienen acceso a la salud ni a seguridad social, porque en su mayoría son trabajos informales.

Solamente 3.4 millones de los que trabajan lo hacen en negocios grandes, medianos o en el gobierno.

Impacto de la pobreza en la educación de los jóvenes

En cuanto a los estudios, hay una tendencia al abandono escolar a partir de los 15 años. El 49% de los jóvenes que están en edad de estudiar bachillerato y educación escolar, es decir, aquellos que tienen entre 16 y 21 años, ya no estudian. Además de que 27% de los jóvenes de 15 a 29 años registran rezago educativo.

El estudio segmenta por años la condición educativa de los jóvenes, en el caso de aquellos que tienen 28 años, solamente 27 de cada 100 estudiaron una licenciatura. Tres cuartas partes carecen de estudios superiores y casi la mitad no terminaron el bachillerato.

La condición económica también marca la realidad educativa de los jóvenes, ya que 91% de los que tienen entre 15 y 17 años de hogares con mayores ingresos siguen en la escuela, pero solo el 56% de los adolescentes de hogares de menores ingreso continúan.

Propuestas para mejorar la situación laboral de jóvenes

Para la organización Alianza Jóvenes con Trabajo Digno es necesario revalorizar y actualizar los bachilleratos técnicos para la educación "dual", para desarrollar capacidades y competencias para la vida y el trabajo, acordes a las tendencias económicas actuales.

Desarrollar alternativas educativas adecuadas para jóvenes en rezago educativo mediante bachilleratos técnicos que combinen experiencia, capacitación técnica, empoderamiento, liderazgo y habilidades socioemocionales.

Estrategia de primer empleo que ofrezca espacios seguros y adecuados de capacitación y experiencia laboral.

Expansión de servicios públicos de cuidado, como estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, programas de rehabilitación, preparación para la vida independiente y cuidado para personas con discapacidad.

Finalmente, proponen garantizar el cumplimiento de derechos laborales para evitar trabajos informales sin afiliación a la seguridad social, con salarios de pobreza o sin contrato estable.