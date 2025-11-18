Modifican ruta del desfile del 20 de noviembre

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, encabezó la revista a las tropas que participarán en el Desfile Cívico-Militar del 20 de noviembre, con motivo del 115 aniversario de la Revolución Mexicana. El evento, que por primera vez modificará su ruta tradicional, iniciará a las 10:00 horas en el Zócalo capitalino y concluirá en el Monumento a la Revolución.

Para esta edición participarán dos mil 839 integrantes del Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea, además de 28 deportistas, 100 charros, 44 civiles y 62 niños. El desfile incluirá también 34 vehículos terrestres, 20 unidades antiguas, diversos carros temáticos, 23 aeronaves, 499 caballos y tres aves, así como una bandera monumental y cuatro estandartes de guerra.

¿Qué ocurrió durante la revista a las tropas?

Durante el pase de revista en el Campo Militar No. 1-A, un elemento caracterizado como Francisco I. Madero sufrió un percance cuando su caballo se atoró con la silla de montar, sin que el incidente pasara a mayores. Las autoridades detallaron que los contingentes representarán episodios clave de la Revolución, entre ellos el Plan de San Luis, la Marcha de la Lealtad y la Promulgación de la Constitución de 1917.

¿Qué incluirá el desfile cívico-militar?

Los carros alegóricos estarán decorados con sombreros de distintas épocas y figuras emblemáticas de la lucha revolucionaria. Además, el coro militar interpretará piezas tradicionales como Carabina 30-30, Caballo Prieto Azabache y El Siete Leguas, informó la teniente músico y cantante de ópera Estela Liberato Montes, egresada del Conservatorio Nacional de Música.

La oficial explicó que el coro se conforma con elementos de diversas especialidades para fortalecer su presencia en ceremonias de alta relevancia. Añadió que, aunque se preparan durante todo el año para diferentes presentaciones, los ensayos específicos para el desfile del 20 de noviembre llevan tres semanas de trabajo intensivo.