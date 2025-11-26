Sugieren negociación suave para el T-MEC

El presidente de la International Chamber of Commerce en México (ICC México), Claus von Wobeser, advirtió que la revisión del T-MEC debe manejarse con un enfoque de negociación "suave" para evitar riesgos mayores, incluido un posible rompimiento del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Señaló que un escenario así sería devastador para la economía mexicana.

Explicó que, con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, adoptar una postura de confrontación sería altamente riesgoso. Por ello, llamó al gobierno mexicano a mantener una estrategia técnica y prudente, apoyada por el conocimiento del sector privado.

¿Cuál es la postura del sector empresarial?

Von Wobeser destacó que el sector empresarial debe acompañar al gobierno en el proceso, aun cuando ya no exista formalmente el llamado Cuarto de Junto. Subrayó que la calidad técnica y política con la que México encare la negociación será determinante para el resultado.

Entre los puntos críticos identificados por la ICC, mencionó la cláusula de caducidad, cuya activación permitiría a Estados Unidos solicitar la extinción del tratado en cualquier momento. También alertó sobre la incertidumbre generada por recientes reformas al Poder Judicial y la Ley de Amparo, que podrían inhibir la inversión.

¿Qué aspectos prioritarios se deben considerar?

Otro aspecto prioritario es la protección del comercio digital, considerado esencial para garantizar el libre flujo de datos, la innovación tecnológica y la seguridad del cifrado. Asimismo, advirtió sobre el riesgo de sobrerregulación en aduanas, lo cual podría frenar el comercio exterior.

El organismo también señaló la necesidad de integrar un capítulo energético trilateral que incluya reglas claras para electromovilidad, comercio electrónico y energías limpias. Sin este marco, afirmó, será imposible competir en las nuevas dinámicas productivas de América del Norte.