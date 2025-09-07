Alerta de Seat y Profeco por defectos en bolsas de aire

La empresa automotriz Seat y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) lanzaron una alerta para que los dueños de diversos de sus modelos se lleven a revisión tras detectarse defectos en las bolsas de aire.

En total son siete mil 057 unidades de vehículos modelos Altea y Leon, años 2009 a 2012, además de 22 autos modelos Ibiza año 2025 y los Arona años 2023, 2024 y 2025.

Tanto la automotriz como la Profeco explicaron que se encontró "material defectuoso en las bolsas de aire marca ZF-Lifetec que, en caso de que se activen por accidente, la carcasa del generador de gas reventaría y algunos de sus componentes se desprenderían, pudiendo ocasionar lesiones a los tripulantes".

En los vehículos Altea y León, Seat sustituirá gratuitamente el generador de gas de la bolsa de aire que se ubica del lado frontal del asiento del conductor.

Para los Ibiza y Arona, Seat cambiará sin costo la bolsa del lado del acompañante.

"La campaña para realizar el cambio inició el pasado 7 de agosto y se mantendrá hasta el mismo día de 2026. Seat informó que, hasta el lanzamiento de la alerta no tenía reporte de daños o incidente alguno en los vehículos comercializados en territorio mexicano".

Para más información, la empresa Seat puso a disposición la liga https://www.seat.mx/servicio/garantia/llamado-a-revision además, la automotriz dio a conocer que buscará mediante correo postal a los y las propietarias, y publicará este llamado en su página web http://www.seat.mx/.