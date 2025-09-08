Presencia de hombres armados en Hospital IMSS-Bienestar de Culiacán desata revisión exhaustiva

El ejército y la Guardia Nacional cerró el hospital nuevo del IMSS-Bienestar, ubicado a un costado de la carretera a la sindicatura de Imala y revisan todas las áreas, ante el reporte de la presencia de hombres armados en la zona de Urgencias, sin que se tenga información de personas detenidas en este operativo.

Los visitantes de los pacientes, fueron colocados en el exterior y se cerraron todas las puertas, sin que el personal médico, enfermeras y administrativos, pudieran salir, ya que se está verificando, la versión de que se encontraban personas armadas.

Según los testimonios de los visitantes, ellos no se percataron de personas armadas en este nosocomio, ni se han escuchado detonaciones de armas de fuego en el interior, sin embargo, el hospital IMSS-Bienestar, se mantiene cerrado hasta estos momentos.

Este reporte a las líneas de emergencia sobre la supuesta presencia de civiles armados, se da, a solo dos días de que se anunciaran nuevos protocolos de seguridad en todos los hospitales, ante los hechos de violencia que se vivieron a fines del mes pasado, en dos instituciones médicas y una clínica privada en Culiacán, con un saldo de seis personas muertas.

Cabe recordar que el sábado 29 de agosto pasado, en este centro médico IMSS-Bienestar fue rematado un paciente en el área de Terapia Intensiva, donde se recuperaba de una herida de bala, casi a la misma hora, en una clínica privada del centro de Culiacán, otro paciente fue rematado por dos hombres armados con chalecos tácticos que ingresaron.

-----Detectan a persona sospechosa y realizan revisión exhaustiva en hospital del IMSS

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado admitió que se detectó una persona sospechosa en el Hospital IMSS-Bienestar de Culiacán, por lo que en base a los nuevos protocolos, se trabaja en su identificación y se valora el riesgo potencial, por lo que las actividades continúan con normalidad.

Sin embargo, la Secretaria de Salud del Estado, en un comunicado, dio a conocer que ante los hechos reportados de presencia de personas sospechosas en dicho hospital, no se tiene evidencia de lo anterior, sin embargo, por protocolo se procedió a realizar una revisión exhaustiva del nosocomio y a limitar el acceso.

Las instalaciones médicas, se informó, cuentan con la protección de elementos de seguridad, sin embargo, todos los visitantes, fueron colocados en el exterior del Hospital IMSS-Bienestar, ubicado a un costado de la carretera que conduce a la sindicatura de Imala.